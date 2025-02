Iodonna.it - Per ricordare il trattato del 1840. Haka contro le politiche razziali del governo Luxon

Il 6 febbraio, la Nuova Zelanda celebra il Waitangi Day, il giorno in cui neli rappresentanti della Corona britannica e i leader Maori firmarono ilche ha dato origine alla Nazione durante il periodo di colonizzazione. Leggi anche › In Nuova Zelanda Nanaia Mahuta è la prima donna maori al ministero degli Esteri Le celebrazioni tra gli indigeni sono state accompagnate da proteste silenziose di alcuni leader Maorii funzionari del, in un contesto di crescente tensione razziale nel paese. Il primo ministro, Christopher, ha preso parte alle commemorazioni a Onuku Marae, nell’Isola del Sud, dove, pochi mesi dopo la firma originale, anche i capi Maori del sud avevano sottoscritto il