Mentre il primo ministro Ishiba Shigeru si trova a Washington a colloquio con il presidente Donald Trump – il secondo leader del mondo ad essere ricevuto dal tycoon statunitense (taicun= dalse, titolo onorifico assegnato a governanti privi di discendenza imperiale) – nelle isole di casa qualcosa sta cambiando a pranzo e cena.Qui, dove si consumano quotidianamente prodotti a base di pesce, e si pagano cifre altissime per addentare tenere fettine di carne provenienti dalle mucche di Kobe, cresciute a musica classica e massaggi, sta fiorendo una crescente domanda per pranzi e cene vegetariane o vegane. Ilsta davvero vivendo un’accelerata rinascita alimentare e, diversamente dalla fine del secolo scorso, sono cresciuti i ristoranti che optano per un lento abbandono di prodotti animali.