Juventusnews24.com - Pedullà parla di Kean: «Trattato come un ferro vecchio alla Juve, eppure costato circa 40 milioni». Il commento

di RedazionentusNews24di: le sue dichiarazioni sull’ex attaccante dellantus che in questa stagione si sta mettendo in mostra nella FiorentinaIntervenuto sul proprio profilo X Alfredohato così dell’ex attaccante dellantus Moise, oggi in forza nella Fiorentina di Pdino.– «La Fiorentina gioca una grande partita, onora un mercato perfetto, esaltando la sua gente appassionata.dimentica le stagioni in bianconero:un, spesso in panchina,40. E soprattutto la Viola risponde a chi – pochi mesi fa – l’aveva ritenuta al massimo da settimo posto, purissima “competenza”»Leggi suntusnews24.com