Pedrola si presenta | Bologna mi ricorda Barcellona qui per dare il massimo

, 7 febbraio 2025 – Un piccolo fuoco negli occhi e la volontà di dimostrare tutto il suo valore. L’entusiasmo di Estanisè percepibile sin dalle sue prime parole e da uno sguardo che testimonia la volontà dell’esterno spagnolo di voler lasciare il segno ae sfruttare al meglio tutte le occasioni. Are il neo acquisto dei rossoblù, il direttore sportivo Marco Di Vaio: “E’ un prodotto ella cantera del, ha caratteristiche ben definite nel suo ruolo, ha talento e ama giocare sulla fascia. Ha un uno contro uno importante. Lo conosciamo molto bene, l’abbiamo seguito nella prima parte di stagione perché era uno dei talenti più interessanti in Serie B già dall’anno scorso, poi l’infortunio lo ha un po’ frenato. Eravamo alla ricerca di un giocatore in Italia con queste caratteristiche, pronto e che conoscesse il nostro campionato e la lingua.