Pechino Express ufficializzata la data di inizio della nuova edizione | ecco quando partirà su Sky

C’è grande attesa per l’di, il celebre game show di Sky in cui coppie di personaggi famosi si mettono alla prova affrontando un lungo viaggio e sopravvivendo solo grazie all’aiuto delle popolazioni locali.La scorsadel programma era stato vinto dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, ma chi sarà questa volta tra le coppie in gara ad aggiudicarsi il primo posto?A contendersi la medaglia saranno nove coppie: Virna Toppi e Nicola Del Freo, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, Jey e ChLillo, Ivana Mrazova e Giaele De Donà, Jury Chechi e Antonio Rossi, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile, Samanta e Debora Togni (QUI i loro segni particolari).Per quanto riguarda laditrasmissione, poco fa i profili social ufficiali del programma, hanno svelatoandrà in onda la prima puntata del reality e i telespettatori saranno felici di sapere che manca davvero poco per vedere le nuove coppie mettersi alla prova.