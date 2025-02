Pechino Express 2025 svelata la data di uscita | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su .com

(Adnkronos) – La nuova edizione di, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, partirà da giovedì 6 marzo. L'avventura che porterà i concorrenti 'Fino al tetto del mondo' come recita il claim, sarà guie condotta da Costantino della Gherardesca e Fru. Il 'capitano' Costantino della Gherardesca, insieme al suo .L'articololadiche c’è daproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.