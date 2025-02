Biccy.it - Pechino Express 2025: quando inizia, il cast e il video trailer

Leggi su Biccy.it

L’attesa è terminata: dopo diverse anticipazioni, è stata finalmente annunciata la data ufficiale della nuova edizione di– Fino al Tetto del Mondo. Il programma andrà in onda da giovedì 6 marzo su Sky e sarà disponibile pure in streaming su NOW TV.Anche quest’anno alla conduzione ci saranno Costantino della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci dei The Jackal. Il sottotitolo di questa edizione, Fino Al Tetto Del Mondo, suggerisce un percorso che si svilupperà in territori montuosi, probabilmente tra alcune delle vette più alte del mondo. Come da tradizione, cita il comunicato stampa, “i partecipanti dovranno affrontare difficoltà logistiche, spostamenti complessi e prove fisiche che metteranno alla prova la loro resistenza e capacità di collaborazione“. I Paesi che visiteranno saranno Nepal, Filippine e Thailandia.