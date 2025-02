Dilei.it - Pechino Express 2025, il primo “incomprensibile” promo con Costantino della Gherardesca

Si scaldano i motori per la nuova edizione di. Al comando, ancora una volta,Gerardesca accompagnato da Fru per un viaggio denso di prove ed emozioni attraverso luoghi spettacolari.Per annunciare l’arrivo imminentenuova stagione, Sky ha pubblicato unparticolarmente criptico che vede i due padroni di casa protagonisti in una serie di location mozzafiato.“”, ilNuova edizione e nuove avventure tutte da gustare per i fan di, il programma che mette alla prova coppie più o meno affiatate in un viaggio attraverso luoghi diversi disseminati in ogni parte del mondo.Anche quest’anno saràa fare da presentatore di questo viaggio: insieme all’immancabile inviato Fru, aiuteranno (e non solo) le coppie di concorrenti nell’avventura.