Digital-news.it - Pechino Express 2025: Costantino e Fru in filippino, thailandese e nepalese nel promo Sky e NOW

Leggi su Digital-news.it

Potrebbe essere ilpiù “incomprensibile” di sempre: il “capitano”della Gherardesca, insieme al suo inviato speciale Fru, dimostrano di essersi già adattati perfettamente alle abitudini e – soprattutto – agli idiomi locali di Filippine, Thailandia e Nepal, le destinazioni della nuova edizione di “”, in partenza in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da giovedì 6 marzo. E così eccoli, immersi nelle tre location – completamente diverse tra loro per condizioni climatiche e ambientali – che, nel primodella nuova stagione (realizzato da Sky Creative Italy e rilasciato oggi anche sui profili social), parlano nelle lingue locali per annunciare la partenza di questa nuova avventura, faticosissima e spettacolare, che li porterà “Fino al tetto del mondo” come recita il claim.