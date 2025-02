Nerdpool.it - Pechino Express 2025: al via il 6 marzo con Costantino e Fru… in tre lingue diverse!

Leggi su Nerdpool.it

La nuova stagione diè pronta a partire! Il celebre adventure game tornerà da giovedì 6, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con un viaggio spettacolare che porterà i concorrenti attraverso Filippine, Thailandia e Nepal.Un promo. impossibile da capire!A dare l’annuncio di questa edizione ci pensano il conduttoredella Gherardesca e il suo inviato speciale Fru, ma c’è un piccolo problema: il primo promo ufficiale è stato rilasciato nellelocali! Tra filippino, thailandese e nepalese, il messaggio di Costa e Fru è praticamente incomprensibile per il pubblico italiano. e forse anche per i concorrenti in gara!Il video, realizzato da Sky Creative Italy, mostra i due conduttori completamente immersi nei paesaggi e nelle tradizioni dei Paesi che ospiteranno questa avventura estrema, accompagnati da sottotitoli.