Pechino Express 12 al via giovedì 6 marzo

Dopo la musica di XFactor e la cucina di MasterChef, ilsera di Sky Uno punta all'avventura con l'avvio della dodicesima edizione di. Il reality inizieràe porterà pubblico e concorrenti "fino al tetto del mondo". Ad annunciare la data – o almeno così pare – , sono stati Costantino Della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru. Nell'"incomprensibile" promo, infatti, il duo parla tre lingue diverse, proprio quelle dei luoghi protagonisti dell'edizione 2025: Filippine, Thailandia e Nepal.Una nuova rotta per le nuove 9 coppie in gara, pronte a sfidarsi tra passaggi in auto, corse e imprevisti dell'ultimo minuto. I nomi delle coppie di2025Primi Ballerini: Virna Toppi e Nicola Del FreoSpettacolari: Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica CambaMagici: Jey e Checco LilloAtlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De DonàMedagliati: Jury Chechi e Antonio RossiEstetici: Giulio Berruti e Nicolò MalteseCineasti: Nathalie Guetta e Vito BucciComplici: Dolcenera e Gigi CampanileSorelle: Samanta e Debora Togni12 al via