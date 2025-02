Anteprima24.it - Paura sull’A16, camion si ribalta dopo lo scoppio di uno pneumatico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina si è verificato un incidente sulla A16 Napoli-Canosa, all’altezza di Mirabella Eclano, che ha coinvolto un. Secondo le prime ricostruzioni, unodel mezzo pesante è scoppiato, causando ilmento del veicolo.aver abbattuto il guardrail, ilè finito nella scarpata. L’incidente è avvenuto lungo la carreggiata est, in direzione Bari, creando momenti di preoccupazione per gli automobilisti che transitavano in quella zona.A bordo del mezzo si trovavano due uomini, che fortunatamente sono usciti illesi nonostante la gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia stradale di Grottaminarda, i tecnici della società Autostrade per l’Italia e il soccorso stradale, con il supporto di un’autogrù per rimuovere ildalla scarpata.