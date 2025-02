Dayitalianews.com - Paura per Alberto Rossi, il “Michele Saviani” di Un Posto al Sole finisce in ospedale dopo una zuffa tra cani

Brutta avventura per, attore della nota soap opera in salsa partenopea “Unal” che va in onda ogni sera su Rai 3, dove veste i panni del giornalista. L’attore sarebbe stato coinvolto in unatra, i suoi e quelli di un’altra signora, nella zona Flaminio a Roma durante una passeggiata.La lite traSecondo le informazioni raccolte finora,come fa abitualmente stava passeggiando con i suoi, quando si sarebbe ritrovato davanti una donna che a sua volta stava portando a passeggio altri. Gli animali hanno cominciato ad abbaiarsi contro l’un l’altro e i due proprietari non sono riusciti a fermarli. Tra iè nata una, che con grande fatica i due proprietari sono riusciti a sedare.Poi sono iniziate le accuse reciproche: la donna ha accusatodi non aver tenuto a bada i suoi, mentre l’attore le rivolgeva la stessa e identica accusa.