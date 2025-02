Tpi.it - Passante di Bologna, il nodo da sciogliere sui costi dell’opera. Salvini al lavoro con Lepore e De Pascale

Se ne discute da decenni a. Stiamo parlando del, l’opera delbolognese che prevede l’allargamento di tangenziale e autostrada. Unstrategico che però è ancora in stallo, tra liti politiche, governi e amministrazioni locali di diverso colore che si sono succeduti negli anni. Intanto isono lievitati: da circa un miliardo si è giunti a quasi tre (3,5 per il Comune di, 2,8-2,9 per Aspi), come ha riconosciuto lo stesso ministro dei Trasporti Matteo: “Il progetto iniziale era di ’X’, adesso è arrivato a ’X’ per tre. A me interessa che le opere i privati le facciano, motivo per cui stiamo lavorando a una riforma delle concessioni autostradali perché sia il pubblico a farsi carico di quello che poi serve agli utenti. E questo vale per ilcome per la Gronda”.