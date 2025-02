Cinemaserietv.it - Parthenope, le 20 frasi più belle del film di Sorrentino

ha emozionato gli spettatori con le sue invenzioni visive, le immagini dallazza mozzafiato, ma anche per le sceneggiatura e i dialoghi scritti da Paolo. Da questo punto di vista, il monologo di Greta Cool contro Napoli è già un cult. Di seguito rileggiamo lepiùdel, che esplorano temi come lazza e la giovinezza perduta.“Sono stata triste e frivola, determinata e svogliata, come Napoli. Dove c’è sempre posto per tutto. Sono stata viva e sola”“Abbandonati all’estate perfetta, siamo stati bellissimi e infelici. Forse è stato meraviglioso essere ragazzi. È durato poco”“Io mi chiamo, e non mi vergogno mai”“Lazza è come la guerra, spalanca le porte”“Il silenzio è un mistero nei belli. E un fallimento nei brutti.“Tu sei come il miracolo di San Gennaro.