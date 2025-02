Superguidatv.it - Parthenope, la recensione del film di Paolo Sorrentino (No spoiler)

Nel 1950, tra le acque di Posillipo, nasce una bambina, alla quale viene dato il nome di, in onore della città di Napoli. Diciotto anni dopo è diventata una splendida ragazza, adorata da un folto stuolo di ammiratori e dallo stesso fratello maggiore Raimondo, con il quale ha un rapporto assai ambiguo.Cresciuta in una famiglia benestante, sotto l’ala protettiva del ricchissimo padrino Achille Lauro, la giovane non vuole essere soltanto una venere scesa in terra, ma dimostrare di essere anche intelligente oltre che bella. Si iscrive così al corso di antropologia, dove le sue capacità attirano l’attenzione del severo professor Marotta, ma una tragedia familiare rischia di complicare drasticamente il suo percorso di studi. Al punto che comincia a interessarsi al mondo del cinema dopo che il suo fascino non è passato inosservato.