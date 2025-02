Parte l’offensiva contro il procuratore Lo Voi L’esposto dei servizi a Perugia per il fascicolo sugli 007

Leggi su Open.online

L’iniziativa era nell’aria da giorni, ma è ora l’Ansa a darne notizia. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ovvero il vertice deisegreti italiani, nella persona dell’attuale direttore Vittorio Rizzi, ha presentato un esposto presso la procura di(competente sui magistrati di Roma) nei confronti delcapo di Roma, Francesco Lo Voi. L’accusa è di aver violato la legge che tutela proprio gli agenti di sicurezza italiani, in particolare l’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, quando è stata allegata aldi indagine sul presunto spionaggio ai danni del capo di gabinetto di palazzo Chigi, Gaetano Caputi, anche una informativa di intelligence. La procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate avrebbe dovuto evitare che ilfosse allegato agli atti e in particolare, che fosse inviato proprio ai giornalisti del Domani che si erano costituiti nel procedimento avviato da Caputi e che quindi hanno avuto le carte perché era la procura ad inviargliele.