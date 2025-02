Sport.quotidiano.net - Parola di Vincenzo Guerini. "Al ripescaggio in C credo poco. La scelta del campo da baseball?. Sbagliata, non è ancora pronto»

Leggi su Sport.quotidiano.net

, che Ancona è stata quella di Sora? "Abbiamo giocato male, principalmente perché abbiamo affrontato la partita con sufficienza. Loro ci hanno aggredito e non ci hanno fatto giocare, ma è vero anche che noi siamo una squadra tecnica, che cerca sempre di giocare, palla a terra, con i fraseggi, e quando ilè in quelle condizioni non si può. Ma giochiamo in D, lo sappiamo e dobbiamo cercare di adattarsi. Un pareggio preso per i capelli, anche se loro non hanno avuto chissà quante occasioni. Certo, noi abbiamo giocato meglio in molte altre circostanze". Di positivo, però, c’è quella reazione finale. "Frutto del fatto che i ragazzi hanno capito che l’avevano affrontata male, la squadra ha carattere e personalità per reagire, anche se eravamo rimasti in dieci. Battistini è stato molto bravo, non era facilissimo per lui, visto che era tanto tempo che non giocava così a lungo, un gol che è un segnale importante".