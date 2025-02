Anteprima24.it - Pareggio a reti bianche: la Salernitana esce indenne dalla trasferta del Rigamonti

Tempo di lettura: 2 minutiLaconserva con determinazione il punto conquistato, ottenuto senza eccessi, grazie anche al palo colpito da Olzer nel secondo tempo. Con questo risultato, i granata raggiungono quota 25 punti, agganciando Sampdoria e Sudtirol, in attesa delle loro partite. Breda mantiene quasi invariata la formazione vista contro la Cremonese, con dieci undicesimi confermati. L’unica novità è l’esordio dal primo minuto di Caligara a centrocampo, a supporto di Cerri e Raimondo. Lainizia con grande intensità e protesta per un tocco di mano su un’azione di Cerri, rivisto dal VAR ma senza concessione del rigore. Il Brescia segna dopo tre minuti, ma il gol viene annullato dopo intervento var per fuorigioco. I padroni di casa continuano ad attaccare, ci prova Borrelli dopo qualche minuto.