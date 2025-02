Internews24.com - Pardo, il pensiero sull’Inter: «Le seconde linee dei nerazzurri non stanno funzionando, mentre in Champions…»

Le parole del noto telecronista Pierluigi Pardo sull'Inter. Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, il telecronista, Pierluigi Pardo, ha parlato del ko dell'Inter di ieri in casa della Fiorentina:

LE PAROLE «Fiorentina Inter? Diversa da Bologna-Inter, lì ci fu una sottovalutazione della partita e un errore individuale. Qui la squadra era svuotata e stanca. A inizio secondo tempo ho avuto la sensazione che l'Inter stesse cucinando l'arrosto, girava palla aspettando il momento, ma poi non succedeva, giropalla statico e la Fiorentina ha costruito il suo capolavoro. Serata che deve far riflettere l'Inter. La partita più complicata doveva essere quella di lunedì, quindi un po' di turnover era comprensibile.