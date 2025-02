Ilgiorno.it - Parcheggi, tariffe raddoppiate: "Sono tasse sui lavoratori"

Il capoluogo non è a misura di, almeno secondo Cgil, Cisl dei Laghi e Uil Lario che bocciano gli aumenti, "vere e propriesul lavoro", della sosta per dipendenti pubblici e privati che utilizzano l’auto. "L’amministrazione comunale non sta compiendo scelte che aiutino a rendere il territorio più attrattivo per i, residenza ideale per le famiglie e polo di attrazione per investimenti nell’industria e nella manifattura - denunciano Sandro Estelli di Cgil, Daniele Magon della Cisl e Dario Esposito di Uil - Como non offre certezze ai propri cittadini né indica la strada ai comuni della provincia. Al contrario l’amministrazione comunale è responsabile di un graduale ma inesorabile peggioramento della qualità della vita dei propri residenti. Ad esempio in tema dilein molti quartieri, con aumenti del 50% nella zona rossa e all’autosilo Auguadri.