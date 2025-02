Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi in Sentina: nulla di fatto. E la bella stagione si avvicina

Quanto ancora occorre aspettare per avere nuove piazzole di sosta sulle superfici al di sotto del cavalcavia? Gli incontri tecnici fra comune e provincia sono stati fatti, e ora si deve formalizzare un accordo per l’avvio della procedura. Solo che una richiesta in provincia non sarebbe ancora pervenuta e quindi i dubbi sulle tempistiche dell’operazione restano in piedi. Non solo sul cronoprogramma, ma anche sulle modalità con cui quest’iniziativa verrà posta in essere. È da capire, infatti, se da parte dell’ente rivierasco ci sia l’intenzione di realizzare aree di sosta a pagamento oppure ‘bianche’: due casi molto diversi, dato che, se gli stalli fossero blu, è difficile che la provincia possa concedere queste aree in comodato d’uso gratuito. Di questo aspetto si è recentemente occupato Pasqualino Piunti, con un’interrogazione a risposta scritta inviata a metà gennaio e che non ha ancora ottenuto risposta.