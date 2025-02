Puntomagazine.it - Paralisi dell’amministrazione comunale a Villaricca: Nicola Campanile propone una nuova giunta di salute civica

Leggi su Puntomagazine.it

Il Consigliodisi conclude con un pareggio sulla mozione di sfiducia, mentrelancia un appello per unagovernance cittadina“Il Consiglio– comunica– didel 6 febbraio 2025, dove si è discussa la mozione di sfiducia del Sindaco Gaudieri, si è concluso con un pareggio, 12 voti a favore e 12 contro.E’ stata certificata ancora – continua–una volta lache, per proprie responsabilità politiche e amministrative, sostanzialmente non ha più i numeri per governare.A nome della coalizione dei “Responsabili per”, ho riproposto al Sindaco – afferma- la nostra disponibilità a sostenere unadi”, per affrontare insieme i problemi die far uscire la città dalla palude nella quale la stanno facendo affondareNel link allegato https://youtu.