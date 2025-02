Lapresse.it - Paragon, Salvini: “Non ne so nulla, chiederò informazioni a Israele”

“Non sodi, non ne ho mai avuto a che fare. Mi stupiscono molte cose. Non so se ci fosse questo software, né da chi fosse usato. Sicuramente servirebbe un momento di chiarezza su quelli che sembrano regolamenti di conti tra membri dei servizi segreti, fondamentali per la sicurezza del Paese. Che ci siano paginate quotidiane in cui agenti segreti attaccano altri agenti segreti invece di difendere l’interesse nazionale, è preoccupante. Poi eviterei di parlare di cose che non conosco come“, così il Ministro delle Infrastrutture Matteo, intervenendo alla conferenza della Lega in cui è stata presentata la proposta per la rottamazione delle cartelle esattoriali 2025.