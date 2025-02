Ilfattoquotidiano.it - Paragon, in campo ci sono quattro schieramenti ma manca qualcuno all’appello

Quella diè una partita difficile da capire più di quanto sia stato difficile giocarla. Quasi le squadre fossero rientrate negli spogliatoi, a guardar bene l’interno di questo immaginario stadio, ci si accorge che inciben: le sventurate vittime, il produttore del micidiale “Graphite”, gli utilizzatori di questa soluzione tecnologica, il sistema di messaggistica istantanea le cui falle hanno permesso l’insinuazione di istruzioni maligne negli smartphone presi di mira.E’ comprensibile il dolore, il fastidio e l’ansia dei “bersagli”, che in realtà non sanno cosa davvero possa essere accaduto nella loro esistenza quando l’angelo della morte chiamato Graphite si è accomodato nel loro smartphone. Si arriva all’assurdo di augurarsi di esser stati soltanto spiati e non sostituiti in contatti e relazioni con amici, conoscenti e interlocutori abituali e occasionali.