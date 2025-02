Fanpage.it - Paragon, cos’è lo spyware Graphite e come funziona il software che spia telefoni e chat WhatsApp

Leggi su Fanpage.it

LodiSolution ha infettato circa 90 dispositivi in tutto il mondo, tra i bersagli c'è anche Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it. Attraverso un attacco zero click, che non prevede l'interazione da parte della vittima, ha avuto accesso a dati sensibili, conversazioni su, foto, messaggi e geolocalizzazione in tempo reale.