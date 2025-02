Lapresse.it - Paragon, Casarini: “Spiati almeno altri tre membri di Mediterranea”

trediSaving Humans sarebberodallo Spyware Graphite della azienda israeliana. “Abbiamo verificato e sonotre”, in pratica “la metà” tra gli italiani. Lo ha detto a LaPresse Luca, fondatore e capomissione della ong.”Io credo che questo possa significare cheè uno dei target, non io personalmente ma la ong in quanto tale”, ha aggiunto. A suo parere ciò è “dovuto anche al fatto che noi gestiamo l’unica nave battente bandiera italiana”. Inoltre “il contesto in cui questo sta avvenendo è quello della Libia e il memorandum Italia-Libia. A noi i libici hanno anche sparato addosso, siamo particolarmente esposti con i libici e direi anche con chi cerca di capire cosa facciamo e cosa faremo”. “Anche loro stanno tutti bene e più carichi di prima”, ha detto