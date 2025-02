Ilfogliettone.it - Papadakis e Hubbell prima coppia di donne nella danza sul ghiaccio

Leggi su Ilfogliettone.it

Leggere, delicate e in perfetta sincronia. Unadisulformata per lavolta da due. La campionessa olimpica e più volte oro mondiale, la francese Gabriella, celebre insulcon Guillaume Cizeron, questa volta si è esibita con l’americana Madison, vicecampionessa mondiale incon Zachary Donohue.Le due hanno pattinato insieme nel gala “Art on Ice” a Zurigo, eseguendo passi e movenze proprio come una qualsiasimista che si esibisce in questa disciplina. “Io e Madison ci siamo allenate insieme per sette anni a Montreal. Oltre che rivali, eravamo anche amiche. Un giorno, durante l’allenamento, abbiamo pattinato insieme per divertimento e ci siamo rese conto che era molto bello e piacevole – ha raccontato– ci siamo dette: quando avremo finito la nostra carriera agonistica, ci proveremo sul serio”.