Lettera43.it - Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci: la coppia ha due figli

Sal Daè stato escluso da Sanremo 2025 ma il cantante napoletano, nato negli Stati Uniti, salirà comunque sul palco del Teatro Ariston. Durante la serata riservata alle cover, in programma venerdì 14 febbraio, l’artista affiancherà i The Kolors. Insieme canteranno Rossetto e Caffè, recente hit proprio di Sal Da. E sicuramente tra il pubblico il cantante potrà godere del sostegno di, sua. I due stanno insieme praticamente da sempre, sono sposati da oltre 30 anni e hanno duee tre nipoti.Chi èSal Da(Instagram).è nata a Napoli nel 1968. Da giovanissima ha incontrato Sal Da. I due hanno iniziato a stare insieme già da adolescenti e non si sono più lasciati. A raccontare del loro primo incontro è stato lo stesso cantante napoletano in un’intervista: «Le ho provate tutte per fare colpo su di lei.