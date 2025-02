Dilei.it - Paola Michelini a teatro con Time Lock: “La politica oggi? Una grande messa in scena”

è la protagonista femminile dello spettacolo, di Fabrizio Colica, inalGolden di Roma fino al 9 febbraio. Sul palco con lei ci sono Augusto Fornari, Giuseppe Ragone, Riccardo Sinibaldi per affrontare un tema scottante, attraverso una serie di colpi diè una delle attrici italiane più complete, capace di affrontare ruoli drammatici e comici con la stessa disinvoltura. Oltre a, l’abbiamo vista al cinema e in tv dove ha lavorato anche con sua sorella Giulia, la mitica Rosy Abate. Sul suo profilo Instagram, che vanta migliaia di follower, condivide video molto divertenti in cui la vena comica e ironica è utilizzata per descrivere e riflettere sulla realtà che ci circonda.A noi ha raccontato del suo spettacolo teatrale,, dei suoi progetti futuri, dei suoi sogni e del rapporto con sua sorella.