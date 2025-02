Feedpress.me - Paola, cocaina e marijuana a casa: ai domiciliari un 27enne

Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti sul territorio della Compagnia di. Nei giorni scorsi a Fuscaldo sono state fermate due persone con modiche quantità didetenute per uso personale. Nella mattinata di ieri, invece, N.O., un 27 enne pregiudicato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.