Ilrestodelcarlino.it - Panico e la sfida ai ragazzi: "Scrivere in modo oggettivo un fatto che hanno a cuore"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra le realtà più legate al territorio regionale c’è sicuramente la TreValli Cooperlat, e quindi non sorprende il sostegno dato al mondo della scuola. Milvia, Direttrice Marketing, osserva che "un tempo il giornale entrava in tutte le case, era un rito quotidiano, tutti ne portavano una copia in borsa o sottobraccio. Si leggeva in treno, in spiaggia, nei bar, oggi invece si guarda lo smartphone. Trovo quindi che ‘Cronisti in classe’ sia un progetto di grande valore, che spero porti i più giovani a comprendere che il quotidiano non è un retaggio del passato ma un patrimonio vivo, che appartiene anche a loro". E’ favorevole ad arricchire la formazione deicon attività extracurriculari? "Certamente. La scuola è un fondamentale contesto di raccordo tra formazione, impresa e società: ipossono apprendere e sperimentare in un ambiente protetto, fare un po’ di ‘prove generali’ per la vita che li aspetta al di fuori.