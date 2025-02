Liberoquotidiano.it - Panama cancella l'accordo: clamoroso successo per Trump, lo schiaffo alla Cina

Donaldmostra i muscoli e passa all'incasso. L'ultimo esempio, nonché l'ultimodi questo incontenibile inizio di presidenza, arriva da. Infatti il Paese ha annunciato lazione dell'con lanel quadro della nuova Via della Seta (Belt and road initiative, Bri). La decisione è arrivata giusto pochi giorni dopo la visita adel vicesegretario di Stato americano, Marco Rubio, che ha scatenato dibattiti sulle ingerenze esterne nel Canale. Il presidente José Raúl Mulino ha dichiarato con enfasi che l'ambasciata panamense a Pechino ha già formalizzato la rottura, chiedendo 90 giorni per portare a termine il processo. Gli esperti sottolineano che la decisione riflette le crescenti tensioni tra Stati Uniti esul controllo delle rotte logistiche critiche.