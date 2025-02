Lanazione.it - Pallamano storica, quanti ricordi. Cavicchiolo rilancia le potenzialità

A distanza di quasi 28 anni, l’Italia è tornata a disputare la fase finale del campionato del mondo maschile diche si è appena concluso con la vittoria della Danimarca in finale sulla Croazia. E gli azzurri non si sono comportati nemmeno malaccio: hanno battuto Tunisia e Algeria raggiungendo la seconda fase della competizione dove sono riusciti ad avere la meglio anche sulla Repubblica Ceca, chiudendo al sedicesimo posto. Ventotto anni fa, invece, l’Italia, che era al debutto assoluto, si classificò diciottesima ma a Kumamoto, in Giappone, nel maggio del 1997, si presentò al via della rassegna iridata una squadra divenuta leggendaria, visto i tanti talenti schierati, probabilmente i migliori nella storia. Tanti di questi giocatori, oltretutto, avevano ed hanno tuttora un forte legame con Prato e la sua tradizione nell’handball che, purtroppo, nel corso degli anni è andata oscurandosi.