Pallamano A Gold Macagi Cingoli al PalaQuaresima arriva l’Alperia Merano

La squadra di Palazzi, a -3 dalla salvezza diretta, ospita alla squadra terza in classifica. Strappini: “Vogliamo sfruttare le gare in casa, non possiamo più nasconderci”, 7 febbraio 2025 – Riprende la Serie Aper la. Domani, sabato 8 febbraio, la squadra di Palazzi sfida in casa, nella gara della 16^ giornata del campionato di massima serie di. I cingolani iniziano il rush finale con uno svantaggio di 3 punti dalla zona salvezza diretta. “Non possiamo più nasconderci – spiega capitan Diego Strappini -: abbiamo bisogno di punti e vogliamo sfruttare le gare in casa, per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.La sfida di andata Il match di andata, che si è giocato lo scorso 17 ottobre 2024, è stato vinto di misura dai Black Devils per 31-29, in una gara in cui i cingolani avevano cercato fino all’ultimo di piazzare il colpaccio.