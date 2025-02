Inter-news.it - Palladino: «Una Fiorentina magica! Lunedì a San Siro sarà diverso»

Raffaele, allenatore della, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro l’Inter al Franchi. VITTORIA – L’allenatore della, Raffaele, a margine del 3-0 rifilato all’Inter nel recupero della 14esima giornata di Serie A, è intervenuto in collegamento con Sky Sport. Questo il pensiero dell’allenatore della Viola: «Una serata perfetta,, sotto tutti i punti di vista. Eravamo in emergenza, ogni giorno perdevo un giocatore e succedevano cose inspiegabili, come Adli con la distorsione. Però, nelle difficoltà, si vedono la forza e i valori di questo gruppo. Siamo scesi in campo con una determinazione incredibile, è stato tutto perfetto. Ottimo piano gara, i ragazzi sono stati esemplari, anche chi giocava in ruoli adattati».rilancia la: testa all’obiettivoAMBIZIONE –poi, parla delle ambizioni della sua: «Champions? Non dobbiamo esaltarci troppo, dobbiamo mantenere i piedi per terra.