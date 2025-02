Juventusnews24.com - Palladino si gode Kean: «Aveva bisogno di fiducia ed affetto. Sta dimostrando il suo grande valore, è un leader»

di Redazione JuventusNews24si: «È unalla Fiorentina». Il commento del tecnico viola dopo il 3-0 all'InterMoisecontinua a segnare a raffica ed ha travolto con una doppietta anche l'Inter. Ecco le parole disull'ex Juventus.– «Moisedie dialoghi. Con lui parlo spesso, non solo di calcio. Abbiamo un rapporto che ci diciamo un po' tutto, dietro ai calciatori ci sono gli uomini e io credo nell'aspetto umano. Stail suo, è une ci sta trascinando con le sue prestazioni. Il merito in questa squadra però non è solo di chi fa gol: si difende e si attacca tutti insieme, è lo spirito che fa la differenza».