Palladino con Kean alla Juventus | Regalo di Giuntoli alla Fiorentina

L’ex attaccante bianconero è esploso dopo il trasferimento a Firenze: ieri sera doppietta decisiva nel match contro l’InterRecupero di campionato ancora fatale per l’Inter, che stavolta cade sul campo dellamancano l’aggancio al Napoli capolista.Moise(LaPresse) – Calciomercato.itSecondo tempo travolgente da parte dei viola di, trascinati in attacco da un irresistibile Moise. L’exsi prende la scena e realizza una doppietta, fataleformazione campione d’Italia. Prima di testa, poi da rapace sfruttando l’erroraccio della difesa di Inzaghi. Stagione da leccarsi i baffi finora per il centravanti della Nazionale, già a quota 19 centri tra campionato e coppe con la casacca dellaha dimenticato in fretta la Juve e l’ultima annata negativa in bianconero, dove era rimasto addirittura a secco di reti.