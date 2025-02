Dayitalianews.com - Palco Off presenta ‘Storie di Noi’, uno spettacolo teatrale sulle stragi Falcone e Borsellino

Leggi su Dayitalianews.com

15 Febbraio ore 21- 16 Febbraio ore 18 al Zo Centro Culture Contemporanee, di Beatrice Monroy con Giuseppe Provinzano. Produzione Babel con Fondazione Giovanni.Dopo “Virginedda Addurata 2.0”, “Perdifiato” e “Ludopazza”, la stagionediOff punta ancora i riflettori su importanti temi sociali.Nelloin programmazione nessuna cronaca, nessuna inchiesta, nessuna (ennesima) interpretazione dei due grandi giudici,, ma il racconto di come quelle due bombe, a Capaci e in via D’Amelio, hanno cambiato per sempre la vita di tanti comuni cittadini. Unoche diventa una storia comune analizzata da diverse prospettive, andando, cosi, oltre alle sentenze, oltre ai processi, oltre alle commemorazioni, per raccontare il prezzo della violenza lasciato in eredità dagli attentati terroristici che hanno caratterizzato la Sicilia, e non solo, negli anni ‘90 .