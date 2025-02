Ilrestodelcarlino.it - PalaCasali, le sfide per il tricolore: in palio 26 titoli

Tutto pronto per il secondo fine settimana del febbraioaldi Ancona. Di nuovo nel segno dei giovani e stavolta con gli under 18 per i Campionati italiani allievi. Un’altra due giorni, domani e domenica, diche metteranno in26, dopo la rassegna juniores-promesse, ancora con grandi numeri di partecipazione: quasi 800 atleti in rappresentanza di 231 società provenienti da tutta Italia. Le Marche si presentano con 29 iscritti e nel triplo entra in pedana da capolista stagionale Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona) che a ottobre ha conquistato il titolo italiano under 16 e quest’anno è già atterrata a 12,48 in occasione del Memorial Giovannini. Nell’alto punta al podio la vicecampionessaElena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese), due medaglie d’argento nella passata stagione, sia indoor che all’aperto.