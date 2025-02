Oasport.it - Pagelle superG maschile Mondiali: Odermatt va per il tris, Paris scorrevole, Innerhofer decoubertiniano

2025Marco, 10 e lode: quando scia così, semplicemente c’è poco da fare. Nessuno poteva pensare di battere il fuoriclasse elvetico. La tracciatura dell’allenatore austriaco non ha fatto altro che esaltare le doti da gigantista dello svizzero, che aggiunge l’oro iridato dela quelli già conquistati nel 2023 in discesa e gigante. A questo punto l’obiettivo appare evidente: provare a vincere tre titoli nella stessa edizione. Ma potrebbero diventare anche quattro con la combinata a squadre.Raphael Haaser, 8: primo degli umani, staccato di ben un secondo da. In carriera vanta quattro secondi posti inin Coppa del Mondo, oggi incassa un argento insperato, confermandosi un piazzato di buon livello. Di sicuro è stato agevolato dal fatto di conoscere la pista meglio rispetto agli avversari: gli austriaci si sono allenati a Saalbach nelle scorse settimane.