Pagelle Fiorentina Inter, Calhanoglu alla ricerca della miglior condizione. I voti dei quotidiani

di Redazione. Ideidopo la prestazione del centrocampista turcoBruttissima sconfitta per l‘di Simone Inzaghi, che nel recupero contro lavalido per la 14a giornata, incappa in un netto 3-0 che sa di sconfitta e lascia tanta amarezza tra le fila dei giocatori nerazzurri. Non una dellei seratecarriera per Hakan, che dopo il suo ritorno da titolare nel derby, ha ritrovato spazio tra le fila dei titolari, senza però incidere come sa fare. Ecco idei principali, che bocciano duramente il regista turco.GAZZETTA 4,5 – «Non ci siamo. La partenza è promettente, con un paio di giocate inverticale. Sparisce nella morsa di Beltran e Mandragora»TUTTOSPORT 4,5– «Dopo l’infortunio non è ancora lui: regia pigra e poco ispirata.