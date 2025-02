Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 1-2: Kolo Muani letale, Koopmeiners dorme

Voti, top e flop del match del ‘Sinigaglia’ valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. È ancoraa trascinare la squadra di Thiago Mottadecisivo (LaPresse) – Calciomercato.itButez 4,5Smolcic 5,5Goldaniga 5,5Dossena 4,5Valle 5,5 (74? van Der Brempt SV; 79? Fellipe Jack SV)Perrone 6Da Cunha 6 (79? Engelhardt SV)Strefezza 6,5Nico Paz 6Diao 7 (74? Douvikas SV)Cutrone 6,5 (64? Ikone 5,5)Allenatore: Fabregas 6TOP: Diao 7 – Assatanato sulla sinistra, una spina nel fianco per la difesa bianconera. Si sacrifica anche per i compagni e ha il merito di capitalizzare al meglio il cross di Cutrone poco prima dell’intervallo. Il rinforzo che serviva ai lariani nel mercato di gennaio.FLOP: Dossena 4,5 –è immancabile sul gol e deve alzare bandiera bianca.