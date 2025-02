Anteprima24.it - “Paga o ti tagliamo la testa”, 2 arresti per estorsione

Tempo di lettura: 2 minutiMinacciandolo con dei caschi usati come armi improprie, avrebbero costretto un commerciante a consegnare loro 4.000 euro in contanti per evitare che gli venisse “bruciato il negozio” e “tagliata la”: due persone sono state arrestate nel Napoletano, a Gragnano, per fati che risalgono allo scorso mese di luglio.I due malviventi (dei quali non sono state fornite le generalità), uno residente a Gragnano e l’altro a Lettere, sono stati messi ai domiciliari in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura. L’ordinanza è stata eseguita dal gruppo della Guardia di Finanza e dalla sezione di polizia giudiziaria del commissariato di Torre Annunziata: per i due l’accusa è di. Le indagini – portate avanti con l’acquisizione delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza del negozio di abbagliamento dove si sarebbe consumato il delitto e attraverso l’ascolto di persone informate sui fatti – avrebbero fatto emergere come le due persone arrestate si sarebbero recate nell’esercizio commerciale della vittima, minacciando quest’ultima – tra l’altro utilizzando i caschi come vere e proprie armi – di bruciarle il negozio e di tagliarle lase non avesse consegnato loro il giorno successivo, come poi sarebbe effettivamente avvenuto, una somma di denaro in contanti, che sarebbe stata pari appunto a 4.