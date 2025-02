Lanazione.it - Padre Saverio Cannistrà, chi è il nuovo arcivescovo di Pisa

, 7 febbraio 2025 – Un frate carmelitano, teologo ed ex normalista, è ilpastore della Chiesana scelto da Papa Francesco. Non accadeva da oltre 150 anni. La nomina è stata ufficializzata lo scorso 3 febbraio all’Giovanni Paolo Benotto, che l’ha comunicata ieri a mezzogiorno con una breve cerimonia in Duomo senza rinunciare a qualche battuta, scherzosa ma forse non troppo, rivolta al clerono: “Avete digitato fino a ora sui vostri telefonini per cercare indiscrezioni - ha detto sorridendo - ma se si vuole mantenere un segreto è bene non condividerlo con nessuno e così ho fatto”., catanzarese non ancora sessantacinquenne (compie gli anni il 3 ottobre), è ile la sua ordinazione episcopale è prevista l’11 maggio. Fino ad allora sarà ancora Benotto a guidare la diocesi come amministratore apostolico.