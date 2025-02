Juventusnews24.com - Padovan avverte la Juve: «Stasera sarà una partita complicata. Thiago Motta? Devo essere onesto e dire che…»

di RedazionentusNews24lain vista della sfida che aprirà questa quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Le sue parole negli studi di SkyIntervenuto negli studi di Sky Sport Giancarloha parlato anche della sfida di questa sera che lantus giocherà a Como. Le sue dichiarazioni.– «Ladeve giocare molto meglio del primo tempo contro l’Empoli, è una squadra che non è ancora compiuta e non so se questo allenatore sia stata la scelta giusta. Laha Kolo Muani, 3 gol in 2 partite non sono un caso.è una grande occasione ma laè molto, il Como è una buona squadra che si è rafforzata con un allenatore molto bravo»Leggi suntusnews24.com