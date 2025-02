Ilrestodelcarlino.it - Ozzano, rimossa la copertura della piscina. Impianto ancora inagibile

(Bologna), 7 febbraio 2025 - Lavori in corso in via Nardi dove è statalacomunale, sradicata dal vento di burrasca di una decina di giorni fa. La struttura resta, però,. Lo stop riguarda sia l'natatorio gestito da Sogese che la palestra. A fare il punto è stato lo stesso sindaco Luca Lelli: "Grazie a un provvedimento di somma urgenza adottato è statadal parcheggio la. Un investimento complessivo di 65mila euro totalmente a carico del Comune, che ha previsto l’installazione di un ponteggio e l’avvio dei primi lavori per chiudere e mettere in sicurezza il tetto, oltre alla completa rimozione di materiale isolante e lamiere in tutta l’area". Valutazione danni e misure di sicurezza Nella giornata di ieri è stato eseguito il sopralluogo da parte dei periti assicurativi: "A seguito del sopralluogo purtroppo è emerso che la struttura non potrà aprire neanche parzialmente – aggiunge Lelli – quindi tutto rimarrà chiuso efino alla fine dei lavori.