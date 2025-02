Movieplayer.it - Owen Wilson si unisce a Alan Ritchson in Runner: il nuovo thriller d'azione diretto da Scott Waugh

Leggi su Movieplayer.it

affiancheràin, il prossimod'dasarà il protagonista, affiancato dalla star di Reacher, nel film d'drammaticoda(noto per Need for Speed e I mercenari 4), attualmente in fase di produzione in Australia.ha appena terminato le riprese di War Machine per Netflix e sta attualmente lavorando alla sua prossima commedia natalizia, The Man with the Bag, con Arnold Schwarzenegger, diretta da Adam Shankman, e in cui è anche produttore., invece, ha una serie TV senza titolo in uscita su Apple nel 2025 e sta girando Rolling Loud, un progetto di Live Nation