Ospedale San Donato Tanti | siamo d’accordo sulla priorità ora servono risposte concrete

“Il Direttore Torre arriva solo ora, ma il problema è troppo urgente per non trovare soluzioni immediate”“Abbiamo seguito con grande interesse le dichiarazioni del nuovo direttore generale Marco Torre, che ha sottolineato l’importanza dell’Sannon solo per l’Asl Sud Est, ma anche per la politica sanitaria regionale, come ribadito recentemente dal presidente Giani. Dopo anni di isolamento istituzionale su questo tema,soddisfatti che sia ormai chiaro a tutti quanto sia urgente la costruzione di un nuovo, che sostituisca quello attuale. Sebbene la Regione Toscana probabilmente non possa sostenere da sola l’investimento iniziale,convinti che esistano soluzioni praticabili, come la collaborazione pubblico-privato o il supporto di enti nazionali attraverso percorsi amministrativi consolidati.