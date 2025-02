Ilgiorno.it - Ospedale di Vizzolo. Potenziamento dei servizi. Due direttori in campo

Si rafforzano con l’inserimento di due nuovi responsabili la struttura di Otorinolaringoiatria e la struttura di Medicina Legale dell’Predabissi. Ad assumere il ruolo di direttore dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria di, dopo il pensionamento per raggiunti limiti di età di Artilio Bini, è Roberto Andriani, "otorinolaringoiatra di lunga e comprovata esperienza con particolare riferimento alla microchirurgia dell’orecchio ed alla chirurgia oncologica, benigna e maligna, dei distretti di testa e collo" - spiegano dall’Asst Melegnano-Martesana -. Per lui, l’impegno a "sviluppare una realtà che sia alo della salute dei cittadini, con l’auspicio che diventi un punto di riferimento per tutta la comunità, partendo dall’attenzione ai bisogni e alle cure del paziente e dall‘idea di un coeso gruppo di lavoro capace di offrire il meglio della moderna medicina".